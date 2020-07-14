2020-07-14T04:16:59+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске, новости на 14 июля: коек хватает, ковидные госпитали перепрофилируют в обычные больницы

Первыми к штатному режиму работы вернутся детские стационары
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Госпитали свернут работу на ближайшее время, и в больницах начнут штатно принимать пациентовГоспитали свернут работу на ближайшее время, и в больницах начнут штатно принимать пациентовФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик рассказал, какие изменения в ближайшее время начнутся в ковидных госпиталях - они открыты сегодня практически в каждом медицинском учреждении краевого центра. По словам Немика, коек для пациентов с COVID-19 достаточно, дополнительных мест нее требуется. И в данный момент чиновники от медицины уже продумывают, как свернуть работу госпиталей.

- Разговор идет о том, что мы сейчас подготовили дорожную карту обратного перепрофилирования коечного фонда, который дополнительно разворачивался под коронавирус, - заявил Немик.

Первыми к штатному режиму работы вернутся детские больницы и стационары.Также, по словам Немика, концу июля готовятся перепрофилировать кардиоцентр. Это не означает, что врачи полностью откажутся от ковидных госпиталей. Вторую волну пациентов они ожидают осенью-зимой - тогда ковидные госпитали развернут вновь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске на Перенсона прямо в центре дороги провалился асфальт
Собака погибла. Водитель на глазах у хозяйки переехал самоеда в Зеленогорске
Коронавирус в Красноярске, новости на 14 июля: коек хватает, ковидные госпитали перепрофилируют в обычные больницы
Почти 100%: Сергей Еремин отметил, что красноярцы стали охотнее носить маски
В Красноярске хозяин водолаза и пуделя выстрелил в чужого стаффордширского терьера
Инициатива благоустройства
В Хакасии 63-летний педофил растлил трех школьниц
«Пришли два отрицательных теста»: депутат Госдумы Юрий Швыткин победил коронавирус
Траты россиян возвращаются к уровню до пандемии
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека 6,5%»
Адвокат Анатолия Быкова: «Настроение бодрое, но не хватает холодильника»
Tele2 предлагает сибирякам больше вкусной еды
Генеральную схему газоснабжения Красноярского края начали актуализировать
Засосало в водоворот: в Красноярском крае двое мужчин погибли при попытке спасти тонущего подростка
В Красноярском крае до конца года достроят девять детских садов
Как будет работать «Планета» в Красноярске: когда откроют магазины
Отключение горячей воды в Красноярске в пяти районах в июле 2020: когда начнется, на сколько дней
На «Столбах» туристы жалуются на стаи бродячих собак
В Красноярске снижается активность клещей
На нескольких улицах Красноярска ограничили движение из-за ремонта
В Красноярске простились с блогером и телеведущей Настей Поползиной
Красноярка перевела лжесотрудникам банка 1,5 миллиона рублей
Не убегайте! Спасатели рассказали, как вести себя при встрече с медведем
Еще один медик с COVID умер в Красноярском крае
Генпрокуратура назвала лавину причиной гибели группы Дятлова
В Ачинске умер Егор Демьяненко
После ливня стал сползать склон еще у одного дома в Студгородке Красноярска
Красноярку с детьми в подъезде покусала бездомная собака
23 тысячи, бутылка энергетика и семечки: парень с осколком стекла ограбил магазин в центре Красноярска