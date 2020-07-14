Коронавирус в Красноярске, новости на 14 июля: коек хватает, ковидные госпитали перепрофилируют в обычные больницы
Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик рассказал, какие изменения в ближайшее время начнутся в ковидных госпиталях - они открыты сегодня практически в каждом медицинском учреждении краевого центра. По словам Немика, коек для пациентов с COVID-19 достаточно, дополнительных мест нее требуется. И в данный момент чиновники от медицины уже продумывают, как свернуть работу госпиталей.
- Разговор идет о том, что мы сейчас подготовили дорожную карту обратного перепрофилирования коечного фонда, который дополнительно разворачивался под коронавирус, - заявил Немик.
Первыми к штатному режиму работы вернутся детские больницы и стационары.Также, по словам Немика, концу июля готовятся перепрофилировать кардиоцентр. Это не означает, что врачи полностью откажутся от ковидных госпиталей. Вторую волну пациентов они ожидают осенью-зимой - тогда ковидные госпитали развернут вновь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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