13 Июль 2020 2020-07-13T10:25:45+03:00

Она была разработана в 2016 году и требует корректировки

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Генеральную схему газоснабжения Красноярского края начали актуализировать. Она была разработана в 2016 году по поручению президента. И сейчас, когда проект строительства газопровода «Сила Сибири 2» (он пройдет по территории края) находится в своей прединвестиционной стадии, время скорректировать и схему газоснабжения края.

Нужно будет дать оценку энергоснабжения и топливопотребления в крае. Разработать перспективные схемы газификации городов и районов и определить, где предпочтительно разместить источники газа; проработать автономную газификацию потребителей и построить заводы по производству сжиженного природного газа. Сформировать перспективы развития газотранспортной системы региона.

Министр промышленности края Евгений Афанасьев отметил, что первый блок материалов с обновленными объемами запасов газа уже направлен разработчикам.

- В настоящее время мы с представителями муниципалитетов определяем потребность в газе промышленных и бытовых потребителей, а также готовим информацию о планируемых в регионе инвестиционных проектах.

ИСТОЧНИК KP.RU