В Красноярске увеличился спрос на шашлычные решетки, шампуры и бассейны

9 Июль 2020 2020-07-09T09:59:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске и крае возрос спрос на бассейны, шашлычные решетки и шампуры. Об этом рассказал Дмитрий Полуянов, специалист в сфере ритейла в эфире радио «Комсомольская правда» на 107, 1 FM. Вместе с экспертом мы подвели итоги в сфере торговли в Красноярске за прошедшую половину лета. Какие интересные вещи выяснились?

Ведущий:

- Цены на бензин. В нашей стране, как обычно, нефть дешевеет, а топливо дорожает. Сейчас цена на дизтопливо приближается уже к 50 рублям за литр. Как это скажется на рынке?

Дмитрий Полуянов:

- Как обычно, если цены на топливо повышаются на 7-10%, то все остальные товары тоже дорожают, процента на полтора. Но произойдет это не раньше, чем через месяц после очередного подорожания ГСМ.

Ведущий:

- Отмечается ли повышенный спрос на какие-то группы товаров этим «ковидным» летом?

Дмитрий Полуянов:

- Точно могу сказать, что процентов на 30% вырос спрос на шашлычные решетки, шампуры и все сопутствующие им товары. Также в специализированных магазинах увеличился спрос на бассейны. Отдыхать многие никуда не поехали, поэтому люди организуют отдых дома, на дачах.

Ведущий:

- На даче вырос большой урожай ягоды. Можно ли его реализовать его через крупные сетевые магазины?

Дмитрий Полуянов:

- Главное условие сетей – это наличие сертификатов соответствия. И это первый фильтр на пути товара к покупателю. Как правило, его получить сложно. Поэтому быстрее продать урожай на рынке или через объявления в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU