2020-07-09T03:02:42+03:00
Общество

В Красноярске изменят движение четыре автобусных маршрута

Временно, на период дорожно-ремонтных работ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске изменят движение четыре автобусных маршрутаВ Красноярске изменят движение четыре автобусных маршрутаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске в Советском районе изменят движения четыре автобусных маршрута. Но это будет временно, на период дорожно-ремонтных работ – с 23 часов 10 июля до 7 часов утра 20 июля. В это время будет идти реконструкция перекрестка Воронова и Ястынской. А изменения коснутся автобусов № 23, 53, 65 и 81.

Маршрутные автобусы № 23 и № 65 в прямом и обратном направлении будут ездить по схеме:

- Металлургов – Воронова – Комсомольский – и далее по обычным схемам движения.

Автобус № 53 в прямом и обратном направлении поедет по схеме:

- Рокоссовского – Воронова – Комсомольский – и далее по своей схеме движения.

Автобус № 81 в прямом и обратном направлении поедут по схеме:

- Гайдашовка – Ястынская – Комсомольский – и далее по своей схеме движения.

Из маршрутов № 23, № 53 и № 65 исключаются остановочные пункты «Школа милиции», «11-й микрорайон», «Улица Ястынская» и «Магазин «ДеЛюкс».

Из маршрута № 81 исключаются остановочные пункты «Школа милиции», «10-й микрорайон», «9-й микрорайон», «Магазин «Электротехника», «Улица Воронова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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