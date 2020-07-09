В Красноярске изменят движение четыре автобусных маршрута
В Красноярске в Советском районе изменят движения четыре автобусных маршрута. Но это будет временно, на период дорожно-ремонтных работ – с 23 часов 10 июля до 7 часов утра 20 июля. В это время будет идти реконструкция перекрестка Воронова и Ястынской. А изменения коснутся автобусов № 23, 53, 65 и 81.
Маршрутные автобусы № 23 и № 65 в прямом и обратном направлении будут ездить по схеме:
- Металлургов – Воронова – Комсомольский – и далее по обычным схемам движения.
Автобус № 53 в прямом и обратном направлении поедет по схеме:
- Рокоссовского – Воронова – Комсомольский – и далее по своей схеме движения.
Автобус № 81 в прямом и обратном направлении поедут по схеме:
- Гайдашовка – Ястынская – Комсомольский – и далее по своей схеме движения.
Из маршрутов № 23, № 53 и № 65 исключаются остановочные пункты «Школа милиции», «11-й микрорайон», «Улица Ястынская» и «Магазин «ДеЛюкс».
Из маршрута № 81 исключаются остановочные пункты «Школа милиции», «10-й микрорайон», «9-й микрорайон», «Магазин «Электротехника», «Улица Воронова».
ИСТОЧНИК KP.RU