2020-07-06T15:34:17+03:00
Общество

Линейка «Балтики 0» пополнилась малиновым вкусом

Освежающий и безалкогольный напиток уже находит своего потребителя
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Фото: компания "Балтика"Фото: компания "Балтика"
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Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, выпустила безалкогольное пиво со вкусом малины — освежающий напиток, сваренный на основе классического светлого лагера с добавлением сока спелой ягоды.

«Балтика 0 Малина» — это новый освежающий сорт безалкогольного пива, основу которого составляет классический светлый лагер в сочетании с соком спелой ягоды. Усилиями «Балтики» безалкогольное пиво из заменителя алкогольного продукта превращается в самостоятельный вид полезного напитка.

Новое безалкогольное малиновое пиво станет отличным выбором для тех, кто предпочитает премиальные бренды. Малиновая «Балтика 0» производится на пивоваренном заводе в Санкт-Петербурге и разливается в алюминиевые банки объемом 0,33 л.

Бренд «Балтика 0» появился в 2001 году. Теперь «нулевка» стала именем нарицательным, так зачастую называют вообще все безалкогольное пиво. И недаром, ведь «Балтика» непрерывно занимается разработкой способов приготовления безалкогольного пива без потери вкусовых качеств. Сегодня компания применяет технологию мембранной фильтрации — метод бережного удаления алкоголя из продукта, приготовленного по классической рецептуре и с использованием высококачественного сырья.

В 2018 году компания выпустила на рынок «Балтику 0 Нефильтрованное Пшеничное», а еще через год —«Балтику 0 Грейпфрут», первое вкусовое безалкогольное пиво бренда.«Нулевка» известна не только в России, но и за ее пределами: сегодня она экспортируется более чем в 30 стран мира, в том числе в США, Кубу, Японию, Новую Зеландию, Германию и Ирландию.

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