2020-07-06T15:31:15+03:00
Происшествия

В Красноярском крае на тушении лесных пожаров заняты более 1,3 тысячи человек

Причина – сухие грозы и отсутствие садков
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае на тушении лесных пожаров заняты более 1,3 тысячи человек. Фото: Виктор ЧавайнВ Красноярском крае на тушении лесных пожаров заняты более 1,3 тысячи человек. Фото: Виктор Чавайн
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В Красноярском крае полыхают лесные пожары. Причина – сухие грозы и отсутствие осадков. Температура воздуха в регионе поднимается до 30 градусов. Ситуацию осложняет и тот факт, что большинство очагов находятся в труднодоступных местах, куда на наземном транспорте добраться порой невозможно.

Сейчас в Эвенкии и Приангарье действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. И, по прогнозам синоптиков, погода ближайшее время не изменится. Специалисты Лесопожарного центра опасаются, что ситуация в ближайшее время не улучшится, сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на пресс-службу правительства Красноярского края.

- За прошедшие 7 дней бойцы лесного спецназа потушили более 80 пожаров в Эвенкии и Приангарье на общей площади более 6 тысяч гектаров, - рассказывает Мария Хлыстунова. - Однако работы предстоит много, прогнозы синоптиков неутешительны и сложно сказать, когда ребята вернутся домой и обнимут родных и близких.

Всего сегодня на тушении лесных пожаров на севере края заняты более 1,3 тысяч человек и 125 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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