2020-07-06T13:56:26+03:00
Общество

Ситуация с состоянием склона на территории, прилегающей к улице Огородная, находится на контроле мэрии

В ближайшее время там проведут дополнительные инженерно-геологические и геодезические изыскания
Анастасия ШАЙХОВА
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Ситуация с состоянием склона на территории, прилегающей к улице Огородная, находится на контроле мэрииСитуация с состоянием склона на территории, прилегающей к улице Огородная, находится на контроле мэрииФото: Мария ЛЕНЦ
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Напомним, в июне из-за сильных и продолжительных дождей произошло обрушение части придомовой территории по ул. 2-я Огородная, 22а, где располагалась парковка. 10 июня ситуация была признана чрезвычайной. Сейчас там уже обустроено водоотведение, установлены дополнительные ограждения, произведена гидроизоляция трещин в асфальте. Однако на этом работы не закончены. В связи с особенностями строения почвы и рельефа в ближайшее время там проведут дополнительные инженерно-геологические и геодезические изыскания. По их результатам станет понятно, как в дальнейшем укрепить аварийный участок. Планируется сформировать новый склон из твердых каменистых пород. После ликвидации ЧС площадку перед домом восстановят.

В ближайшее время там проведут дополнительные инженерно-геологические и геодезические изыскания Фото: Мария ЛЕНЦ

В ближайшее время там проведут дополнительные инженерно-геологические и геодезические изысканияФото: Мария ЛЕНЦ

Кроме того, с этой недели начнётся ежедневный инженерно-технический мониторинг состояния жилого дома. Он позволит держать ситуацию на постоянном контроле:

- В нашей работе задействованы множество организаций, - пояснил первый заместитель Главы города Владислав Логинов. – Не только те, которые непосредственно выполняют работу, но и проектировщики. Прежде всего, это связано со сложностью рельефа. Нам предстоит также посмотреть, в каком состоянии находится подземная часть дома, чтобы принять правильное и взвешенное решение.

Напомним, с начала 2020 года в рамках муниципального контракта специалисты ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» проводят геотехнический мониторинг общего состояния склона Афонтовской горы в районе жилых комплексов «Орбита», «Альбатрос» и «Эдельвейс-NEXT», включая аварийный участок. Мониторинг будет проводиться до конца текущего года.

Сейчас там уже обустроено водоотведение, установлены дополнительные ограждения, произведена гидроизоляция трещин в асфальте. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас там уже обустроено водоотведение, установлены дополнительные ограждения, произведена гидроизоляция трещин в асфальте.Фото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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