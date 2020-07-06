2020-07-06T12:45:16+03:00
Общество

ВТБ Факторинг упрощает подключение к платформе GetFinance

Теперь компании смогут получить до 50 миллионов рублей для расчетов с поставщиками без заключения соглашения с фактором
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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ВТБ Факторинг запустил процесс упрощенного подключения новых дебиторов к платформе GetFinance. Теперь компании смогут получить до 50 миллионов рублей для расчетов с поставщиками без заключения соглашения с фактором.

Весь процесс финансирования производится онлайн на платформе GetFinance. Для подтверждения факта поставки дебиторам достаточно иметь только электронную цифровую подпись (ЭЦП) и доверенность на ответственного сотрудника. Первоначальный лимит на сумму до 50 миллионов рублей предоставляется по заявке. Окончательный лимит устанавливается после её рассмотрения исходя из потребностей и возможностей бизнеса.

Старт финансирования на платформе GetFinance происходит в три простых этапа. Для начала дебитор присоединяется к правилам электронного документооборота (ЭДО) GetFinance и наделяет доверенностью сотрудников для работы на платформе посредством выданной им квалифицированной электронной цифровой подписи. Затем направляет в ВТБ Факторинг заявку на лимит финансирования поставщиков. Он будет доступен клиентам без ограничений минимальной суммы и с максимальной отсрочкой до 360 дней. Наконец, сообщает своим поставщикам о готовности предоставить досрочную оплату через платформу GetFinance.

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