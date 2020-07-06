2020-07-06T09:59:23+03:00
Происшествия

Житель Красноярска сжег дотла дом бывшей супруги

Отомстил за то, что попросила его съехать
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Красноярска сжег дотла дом бывшей супругиЖитель Красноярска сжег дотла дом бывшей супругиФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Красноярска сжег дом бывшей супруги. И теперь ждет суда, материалы уголовного дела с обвинительным заключением уже направлены на рассмотрение. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, мотивом такого поступка мужчины стало желание отомстить.

Супруги жили в частном секторе в Свердловском районе. В феврале они расстались, 30-летняя женщина попросила своего супруга собрать вещи и покинуть ее дом. 39-летний мужчина затаил обиду. В марте, в состоянии алкогольного опьянения и на почве ревности решил отомстить. Дом сгорел полностью, ущерб составил более 500 тысяч рублей. Потушив огонь, пожарные обнаружили следы поджога.

Подозреваемого быстро вычислили, он признался, что приехал к дом своей бывшей и убедился, что за ним никто не наблюдает. Он знал, что женщины с ребенком дома нет. Разлил бензин на упаковки утеплителя, лежащие в пристройке, и чиркнул спичкой.

Уголовное дело завели по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Это до 5 лет лишения свободы. Кроме того, потерпевшая может направить гражданский иск на возмещение суммы ущерба и морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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