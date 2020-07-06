Красноярцы дали имена двум пока непостроенным прогулочным теплоходам

6 Июль 2020 2020-07-06T06:06:18+03:00

По итогам голосования эту будут «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев»

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Красноярцы дали имена двух пока еще непостроенным прогулочным теплоходам, которым предстоит ходить по Енисею. Идею самим определиться с названиями предложил губернатор Красноярского края Александр Усс еще в июне. На первом этапе появились пять самых популярных вариантов, предложенных жителями нашего города. Это писатель Виктор Астафьев, основатель Красноярского острога Андрей Дубенский, художник Андрей Поздеев или еще один художник Василий Суриков и олимпийский чемпион Иван Ярыгин.

Во втором этапе голосования участвовали более 3 тысяч человек. Наибольшее число голосов набрали Виктор Астафьев – 959 и Андрей Дубенский – 1082. Итоги опубликованы в официальном «Инстаграме» губернатора.

Теплоходы заказаны правительством Красноярского края в Санкт-Петербурге. Церемония закладки состоится на Средне-Невском судостроительном заводе, дата пока не называется. А в Красноярск новые лайнеру придет по Северному морскому пути, затем через Енисей в 2023 году. И будут курсировать по маршруту Красноярск – Дудинка – Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU