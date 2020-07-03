«Жалко, их и так мало»: под Ачинском пассажирский автобус сбил лося

3 Июль 2020 2020-07-03T10:16:15+03:00

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Лось погиб под колесами пассажирского автобуса неподалеку от Ачинска. Как сообщают очевидцы, ДТП случилось на трассе Р-255 «Сибирь» в районе зеледеевского кольца. Водитель не успел ни сбросить скорость, ни притормозить - сохатый выпрыгнул прямо под колеса мчащегося автобуса. К счастью, мужчине удалось удержать машину на трассе, однако лобовое стекло у маршрутки всмятку.

Сохатый не успел перебежать дорогу Фото: соцсети

Очевидцы сообщают, что молодой лось умер на месте, не испытывая мук. На месте работают сотрудники ГИБДД - выясняют все обстоятельства случившегося. не исключено, что водителю может грозить штраф. Пользователи социальных сетей от души жалеют сохатого.

«Их и так мало. Очень жалко»; «Не факт, что водитель мог избежать столкновения. Сам дважды чуть не сбил, они, как угорелые несутся через дорогу. И захочешь - не успеешь притормозить»; «Счастье, что люди живы. Животное жаль... бедняга», - пишут в соцсетях ачинцы.

ИСТОЧНИК KP.RU