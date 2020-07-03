2020-07-03T09:45:37+03:00
Происшествия

Мужчине дали 2 года колонии за съеденный в магазине кусок копченого мяса

Житель Красноярского края не впервые попадается на воровстве
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мужчине дали год и 10 месяцевМужчине дали год и 10 месяцевФото: Мария ЛЕНЦ
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В марте в руки полиции попал житель Нижнеингашского района. Мужчина прокрался в магазин и пытался вынести из него еду - в руках у него была пачка сигарет, зажигалка и пакет с продуктами. Типичная мелкая кража, казалось бы. Но судьбу воришки решили два момента. Во-первых, во время кражи он не удержался и съел кусок копченого мяса; во-вторых, он уже был судим за подобные преступления.

Приговор суда был суров. Вора отправили в колонию строгого режима на два года. Адвокат решил оспорить приговор, как слишком жесткий. И Краевой суд его несколько смягчил - мужчина, как рассказали в пресс-службе суда, явился оформил явку с повинной. Однако вовсе изменить приговор невозможно - процессуальная норма не позволяет.

Еще одним смягчающим обстоятельством стало то, что при рассмотрении дела в особом порядке по данным видам преступлений наказание не может быть выше двух третей от максимального срока. Окончательны приговор - 1 год 10 месяцев колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Мужчине дали 2 года колонии за съеденный в магазине кусок копченого мяса
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