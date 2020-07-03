2020-07-03T07:08:03+03:00
Общество

Фото красноярцев войдут в книгу по истории столбизма

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Фото красноярцев войдут в книгу по истории столбизма. Фото: Максим КадочниковФото красноярцев войдут в книгу по истории столбизма. Фото: Максим Кадочников
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У вас есть фото и истории, которые связаны со «Столбами»? Ваши мама и папа познакомились во время похода? Вы сами с теплотой вспоминаете, как в молодости с друзьями исследовали маршруты между Первым и Вторым столбим, Перьями и Бобровым Логом? Как проводили там студенческие туристические тусовки и устраивали свидания? Тогда выкладывайте на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» или «Инстаграм», ставьте хэштег #местосилы_Столбы .

Под фото обязательно напишите вашу замечательную историю. Лучшие фото и ваши рассказы войдут в книгу об истории национального парка, который к 95-летнему юбилею национального парка «Столбы» готовит #МТС.

Добавим, что ваши истории мы собираем до 30 июля вместе с национальным парком «Столбы» и сообществом столбистов! Книга, которая увидит свет, будет уникальной и интересной для всех.

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