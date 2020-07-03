2020-07-03T06:47:00+03:00
Общество

ВТБ Лизинг рассказал о работе по новым льготным лизинговым программам

Предложения помощи отрасли в период пандемии нашли поддержку в Банке России и правительстве
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Разработанные НП «Лизинговый союз» предложения по помощи отрасли в период пандемии нашли поддержку в Банке России и правительстве, отметил председатель совета союза, генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер в ходе онлайн-конференции, посвященной текущему финансовому положению лизинговых компаний. Мероприятие было организовано подкомитетом ТПП РФ по лизингу и НП «Лизинговый Союз» совместно с Банком России.

В конце марта профильное объединение представило в правительство консолидированные предложения по поддержке лизинговой отрасли в период пандемии. В частности, союз предлагал смягчить требования к кредитным организациям по формированию резервов на возможные потери по ссудам при реструктуризации кредитов лизингодателям и дать возможность ускоренного возмещения НДС и отсрочки в его уплате. Важные инициативы также лежали в области адресных субсидий лизингополучателям и расширения льготных лизинговых программ, реализуемых Минэкономразвития и Минпромторгом.

«По нашим обращениям уже есть первые результаты. Так, банки получили возможность не создавать дополнительные резервы по ссудам для лизинговых компаний в случае, если они поддерживали своих клиентов, пострадавших от коронавируса. Усиление поддержки произошло за счет федеральных программ субсидирования – была расширена программа льготного лизинга Минпромторга с 2 до 10,5 млрд рублей», - отметил Дмитрий Ивантер.

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