2020-07-03T06:28:45+03:00
Происшествия

Адвокаты Быкова обжаловали продление ареста красноярского бизнесмена

Суд оставил его под стражей до начала октября
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Суд над БыковымСуд над БыковымФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске защита предпринимателя Анатолия Быкова пытается обжаловать продление его ареста в Восьмом кассационном суде Кемерова. Напомним, в понедельник, 29 июня Железнодорожный суд Красноярска продлил арест экс-депутата, бизнесмена и предпринимателя, обвиняемого в организации двойного убийства.

Ранее сообщалось, что Быков сдал тест на коронавирус - у его соседа по камере в СИЗО обнаружен COVID-19. В ГУФСИН по Красноярскому краю пояснили, что в учреждении действительно выявлено несколько случаев заражения вирусом в бессимптомной легкой форме.

Защита Быкова не впервые пытается обжаловать решение суда. После заключения его под стражу и избрания меры пресечения на время следствия адвокаты уже подавали апелляционную жалобу в Краевой суд, однако она была отклонена. СК подозревает бизнесмена в преступлении 26-летней давности - организации убийства участников преступной группировки Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Их расстреляли в собственном автомобиле еще в июле 1994 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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