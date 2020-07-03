2020-07-03T03:34:13+03:00
Общество

В Красноярске начали благоустраивать три сквера в Ленинском районе

В Этом году в порядок приведут «Одесский», «Черемушки» и «Юнгу»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Благоустройство скверов Фото: администрация КрасноярскаБлагоустройство скверов Фото: администрация Красноярска
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До конца сентября в Ленинском районе Красноярска полностью приведут в порядок три сквера - «Одесский», «Черемушки» и «Юнга», сообщает пресс-служба администрации города.

Новенькая брусчатка, аккуратные песчаные дорожки, тропинки из натурального камня - все это появится в сквере на Одесской, 5-7. Он довольно большой - подрядчику предстоит благоустроить более 8 тысяч квадратных метров площади. Работа уже начата, ремонтники укладывают брусчатку. Но в сквере будут не только аккуратные тропинки и газоны. Здесь появится зоны отдыха с игровыми и спортивными комплексами, чтобы можно было при желании не только погулять, но и провести время с ребенком или заняться своей физической формой.

Кипит работа и в сквере «Черемушки» - здесь заняты установкой нового бордюрного камня и обустройством тротуаров. Кроме того, в планах - новое освещение и, конечно, спортивные и игровые комплексы. Также здесь появится площадка для проведения праздников. В администрации Ленинского района говорят, что в следующем году запланировали ремонт еще трех скверов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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