2020-07-02T11:21:14+03:00
Общество

Покровский собор Красноярска ждет реставрация

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Ася ЖУКОВА
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Покровский собор Красноярска будет отреставрирован.Покровский собор Красноярска будет отреставрирован.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Свято-Покровский кафедральный собор в центре Красноярска будет отреставрирован. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

На 9 июля намечены торги, в ходе которых будет определен подрядчик. До ноября текущего года он должен провести научные изыскания и создать эскиз. А к концу июля 2021 года подготовить проект. Цена вопроса – больше 10 миллионов рублей. Заказчик - «Центр по сохранению культурного наследия Красноярского края».

СПРАВКА КП

Покровский собор – это первое каменное здание в Красноярске, его построили енисейские казаки в 1785 – 1795 годах. Стиль – сибирское барокко. В 1935-м храм закрыли, а в 1944-м ненадолго вернули верующим.

Однако в начале 60-х снова забрали, разместили там скульптурные мастерские, а после выставочный зал. Только в 1989-м собор вернули окончательно.

В начале 2000-х здание перекрасили из красного в бело-голубой цвет. Именно таким оно было изначально. А в 2008-м напротив входа в соборе обнаружили чудом уцелевшую фреску конца 18 – начала 19 века, впоследствии ее отреставрировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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