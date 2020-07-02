2020-07-02T07:09:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Новое лекарство от COVID-19 поступило в больницы Красноярска и края

В аптеках оно не продается
Ася ЖУКОВА
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Новое лекарство от COVID-19 поступило в больницы Красноярска и края.Новое лекарство от COVID-19 поступило в больницы Красноярска и края.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Новое лекарство от коронавируса «Авифавир» получили больницы Красноярска и края. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Повторимся: поскольку препарат новый, клинические испытания он прошел недавно. И на днях стал поступать в регионы, в том числе в Красноярский край.

В аптеках «Авифавир» не продают. Он рассчитан только для лечения пациентов (средней тяжести) в стационаре и только под контролем врачей, подчеркивают в министерстве. Использовать его будут в шести базовых госпиталях Красноярска и края.

- На прошлой неделе «Авифавир» стали применять в БСМП, - рассказала главный внештатный инфекционист Елена Тихонова. – У пациентов, которые стали первыми получать лекарство, уже заметны улучшения. Но окончательные выводы делать пока рано. Если препарат зарекомендует себя хорошо, мы будем применять его и в других больницах. Он может стать хорошим подспорьем к уже имеющимся схемам лечения, используемым нашими врачами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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