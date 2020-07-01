В Красноярске с 1 июля закрыт проезд грузовому транспорту на ул. Железнодорожников

1 Июль 2020 2020-07-01T19:37:33+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 июля грузовому транспорту будет запрещено заезжать на ул. Железнодорожников со стороны ул. Северная

На перекрестке улиц Железнодорожников и Северная будут установлены знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено», «Направление действия» и «Haпpaвлeниe движения для гpузoвыx aвтoмoбилeй».

Движение грузового транспорта будет организовано со стороны ул. Брянская через ул. Северная, далее по ул. Маерчака и ул. Профсоюзов, а в обратном направлении с ул. Робеспьера на ул. Республики - ул. Железнодорожников - ул. Северо-Енисейская - ул. 2-я Озерная - ул. Брянская.

Такое решение было принято на основании обращения министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, чтобы снизить загрязнение атмосферного воздуха на ул. Железнодорожников.

Однако, какой эффект даст такая мера, будет понятно только со временем. Тем более. что грузовой трансопрт никуда не денется, он переместится на соседние улицы и увеличение загрязняющих веществ будет зафиксировано там.

ИСТОЧНИК KP.RU