Под Красноярском общественница нашла большую свалку строительных отходов

30 Июнь 2020 2020-06-30T19:14:52+03:00

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Под Красноярском, в районе ТЭЦ-3, общественный экологический инспектор Марина Якубенко нашла большую свалку строительных отходов и сообщила в министерство экологии. И когда на место приехали инспекторы, они оценили масштабы нарушения: 3 тысячи квадратных метров завалены старыми бетонными плитами и кирпичами. Кроме того, на земле были следы нефтепродуктов, сообщают Gornovosti.ru.

Собственника участка установили, он заявил, что свозил строительный мусор по собственной инициативе и для своих нужд. Тем не менее в минэкологии говорят, что такой вид складирования отходов запрещен, а нарушителю природоохранного законодательства грозит штраф.

По словам замминистра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлии Гуменюк, эти отходы относится к IV-V классу опасности. Они наносят серьезный вред окружающей среде. За подобные деяния нарушители должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона. Сумма ущерба в скором времени будет подсчитана, сумма штрафа составил до 850 тысяч рублей.

Обо всех нарушениях природоохранного законодательства можно сообщать на телефон горячей линии: 8-800-20-11-116.

ИСТОЧНИК KP.RU