30 Июнь 2020 2020-06-30T14:38:19+03:00

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В Красноярском крае задержали начальника районного отдела ГИБДД. Его подозревают в получении взятки. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из Управления ФСБ края.

Предварительная версия такова: с августа по сентябрь 2017 года бывший начальник Большеулуйского лесничества занимался незаконной заготовкой и перевозкой леса. Чтобы провести по дорогам два лесовоза с грузом без документов, он попросил своего знакомого предпринимателя об услуге. Тот должен был договориться с начальником местной госавтоинспекции, чтобы лесовозы никто не останавливал в пути.

Взамен подозреваемый попросил взятку в виде сруба дома стоимостью 170 тысяч рублей. Сруб ему привезли на дачный участок. Бывший начальник лесничества уже осужден за незаконную рубку леса. Что касается подозреваемого, он признал свою вину и раскаялся. Сейчас он находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU