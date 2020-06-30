Почта России в Красноярском крае подвела итоги подписной кампании на печатные издания

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:22:00+03:00

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За 5 месяцев 2020 года почтальоны Красноярского края доставили подписчикам около 210 тысяч экземпляров газет и журналов. На второе полугодие 2020 года подписку на периодику оформили более почти 80 тысяч жителей нашего региона.

Федеральные издания, включая детские и специализированные развлекательные газеты и журналы, в общем объёме подписки занимают 78 %, краевые издания – 22%.

Самым читающим районом региона, где больше всех жителей оформили подписку, оказался Тасеевский район. Здесь 48 человек из 1000 выписывает периодику. На следующей строчке – Идринский район. На тысячу жителей тут приходится 31 подписчик. Тройку лидеров замыкает Ирбейский район с 23 подписчиками на тысячу местных жителей.

Сегодня жители края могут оформить подписку на любимое издание на разный период времени (на 1 месяц, на несколько месяцев, на полгода, на год) не только через почтальона на дому, в своем почтовом отделении, но и дистанционно, из любой точки мира – на сайте, в любой регион России. Сайт https://podpiska.pochta.ru/ полностью адаптирован под мобильные устройства, что позволяет с максимальным удобством оформлять подписку как с персонального компьютера, так и со смартфона или планшета.