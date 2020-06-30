В Красноярске задержали автохама на «Порше»

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:36:38+03:00

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В Красноярске задержали автохама, который на своем «Порше Кайен» неоднократно нарушал правила дорожного движения. По сути, он их попросту игнорировал, сигналы о нем неоднократно поступали в ГИБДД. А тут попал на видеорегистратор одного из автомобилей, ехавших по проспекту Мира. Записаны были все опасные маневры: и пересечение сплошной двойной, и выезд на встречную полосу, и пересечение перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/787800" frameborder="0"></iframe> Красноярск, нарушитель на Порше, видео ГИБДД.

По этому видео госавтоинспекторы установили личность водителя кроссовера. Как оказалось, на счету 25-летнего жителя краевого центра за минувший год уже 34 административных штрафа за различные нарушения. На этот раз на него составили его 5 административных протоколов. Кстати, у него еще нет страховки. По совокупности ему грозил лишение водительских прав на срок до 18 месяцев. Создается впечатление, что слава Неугомонного Гоши из Абакана многим покоя не дает.

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- Вы бы только знали, как он нам надоел, этот Гоша, - еще в 2016 году рассказывал «Комсомолке» сотрудник ГИБДД Абакана. Имени просил не называть, поскольку говорил не по уставу, а лично за себя и своих коллег. – Он же назло делает, вызов нам бросает: как зальется водкой по самые уши, так за руль и искать ближайший наряд ДПС, понятно зачем – в догонялки поиграть (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU