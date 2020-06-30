Анатолий Быков сдал тест на коронавирус: у его соседа по камере обнаружили COVID-19

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:32:58+03:00

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Анатолий Быков сдал тест на коронавирус. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказал его адвокат Алексей Прохоров. Он сообщил, что у человека, который находился в одной камере с Быковым, был выявлен положительный результат на коронавирус, его изолировали – перевели в другой блок.

Добавим, что накануне суд продлил арест Быкову до 3 октября. Еще три месяца экс-депутат, бизнесмен и меценат проведет в СИЗО по решению Железнодорожного районного суда. Его подозревают в организации преступления 26-летней давности: в заказе убийства двух подельников.

По информации пресс-службы ГУФСИН по Красноярскому краю в СИЗО-1 (где находится Анатолий Быков) выявлено несколько случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в бессимптомной и легкой форме. Изоляция арестованных обеспечена, все они находятся под постоянным наблюдением врачей. Проводятся все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание. Организовано круглосуточное дежурство медицинских работников. В наличии достаточный запас средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств.

Что касается сотрудников СИЗО-1, они работают по двухнедельному графику без возможности выхода за пределы учреждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU