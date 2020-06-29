2020-06-29T04:12:59+03:00
Происшествия

Трактор раздавил машину полиции под Норильском

Смотрим [фото]
Ася ЖУКОВА
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Трактор раздавил машину полиции под Норильском. Фото: интернет-ресурс "Стрелка".Трактор раздавил машину полиции под Норильском. Фото: интернет-ресурс "Стрелка".
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В окрестностях Норильска (Красноярский край) трактор раздавил машину полиции. Об этом рассказал руководитель пресс-службы краевого главка Владимир Юрченко.

ДТП было случайным, все произошло из-за неосторожности водителя трактора. На фото видно: многотонная махина смяла легковушку, как спичечный коробок. Сейчас по факту проводится проверка. О ее результатах будет сообщено дополнительно.

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В тот самый момент в лесу были несколько очевидцев. Один из них вел съемку, и разбушевавшаяся стихия подкинула несколько эффектных кадров.

Буквально в нескольких шагах от мужчины молния ударила в дерево. И срубила за секунду – огромная ель рухнула, как подкошенная (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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