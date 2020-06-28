2020-06-28T13:35:42+03:00
Общество

После прохладного начала недели в Красноярск вернется жара

Она накроет город ближе к выходным
Ася ЖУКОВА
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После прохладного начала недели в Красноярск вернется жара.После прохладного начала недели в Красноярск вернется жара.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Начало новой недели в Красноярске будет относительно прохладным, а затем ближе к выходным в город вернется 30-градусная жара. Такой прогноз дали синоптики гидрометцентра.

Итак, в понедельник, 29 июля, будет облачно. Столбики термометров поднимутся только до отметки в плюс 23 градуса. К тому же небо затянет тучами, обещают дожди. Во вторник, 30 июня, будет без осадков, но пасмурно. Днем всего плюс 22, ночью плюс 14.

Заметно потеплеет в первый день июля – будет до плюс 27 градусов, хоть и облачно. А на следующий день, 2 июля, будет проглядывать солнце. А на термометрах все плюс 32!

В пятницу, 3 июля, плюс 30. Может пройти кратковременный дождь. В субботу, 4 июля, погода будет пасмурной, зато теплой – до плюс 28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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