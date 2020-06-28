Слив оборотной воды на фабрике в Норильске остановлен
В воскресенье, 28 июня 2020 года, в 8.20 диспетчеру Заполярного филиала поступила информация, о том, что на отстойнике оборотной воды Талнахской обогатительной фабрики в окрестностях Норильска (Красноярский край) происходит слив оборотной воды через границу отстойника.
Сразу же были приняты оперативные меры по остановке слива воды. А именно эксплуатационный персонал провел работы по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию.
После случившегося организовано служебное расследование. На месте работают надзорные и контролирующие органы. Угрозы утечки нет.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Анатолий ЦЫКАЛОВ, зампредседателя правительства Красноярского края:
- Информация о сбросе отходов, которые могут попасть в реки и озеро Пясино, поступила сегодня, 28 июня. На место выдвинулась группа специалистов. Сейчас ситуация находится под контролем. Будут проведены анализы образцов, информация доведена до жителей края.
ИСТОЧНИК KP.RU