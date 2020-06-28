2020-06-28T11:43:59+03:00
Общество

Слив оборотной воды на фабрике в Норильске остановлен

Ситуация находится под контролем
Ася ЖУКОВА
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Слив оборотной воды на фабрике в Норильске остановлен. Фото: паблик "Новости Норильска".Слив оборотной воды на фабрике в Норильске остановлен. Фото: паблик "Новости Норильска".
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В воскресенье, 28 июня 2020 года, в 8.20 диспетчеру Заполярного филиала поступила информация, о том, что на отстойнике оборотной воды Талнахской обогатительной фабрики в окрестностях Норильска (Красноярский край) происходит слив оборотной воды через границу отстойника.

Сразу же были приняты оперативные меры по остановке слива воды. А именно эксплуатационный персонал провел работы по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию.

После случившегося организовано служебное расследование. На месте работают надзорные и контролирующие органы. Угрозы утечки нет.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Анатолий ЦЫКАЛОВ, зампредседателя правительства Красноярского края:

- Информация о сбросе отходов, которые могут попасть в реки и озеро Пясино, поступила сегодня, 28 июня. На место выдвинулась группа специалистов. Сейчас ситуация находится под контролем. Будут проведены анализы образцов, информация доведена до жителей края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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