28 Июнь 2020 2020-06-28T08:09:54+03:00

Две туристки с собакой пропали в Красноярском крае. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ушли в поход и не вернулись

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В Партизанском районе Красноярского края пропали две туристки с собакой. Женщины ушли в однодневный поход на Кутурчинское белогорье, а обратно не вернулись, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – красноярск»:

- Надежда и Анастасия уехали на автомобиле Toyota Passo голубого цвета, с ними была рыжая собака по кличке Зара.

Предполагалось, что приедут обратно вчера вечером, 27 июня. Но этого не случилось – близкие забили тревогу, обратились к волонтерам. В группе «Поиск пропавших детей – Красноярск» разместили ориентировки.

Однако все закончилось благополучно. Только что стало известно: женщины нашлись, с ними все в порядке.

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ИСТОЧНИК KP.RU