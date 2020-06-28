2020-06-28T06:59:00+03:00
Происшествия

Житель Минусинска закурил возле септика и едва не погиб от взрыва

«Думали, газ рванул», - делятся местные
Ася ЖУКОВА
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Житель Минусинска закурил возле септика и едва не погиб от взрыва.Житель Минусинска закурил возле септика и едва не погиб от взрыва.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Житель Минусинска Красноярского края закурил возле септика и устроил взрыв. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Все произошло на улице Московской (микрорайон Энергетик). Один из жителей решил откачать септик. Для усиления эффекта, засыпал туда каустической соды. Затем отошел на пару шагов и закурил.

- Поскольку от каустической соды образовались газы, случился взрыв, – говорят специалисты.

Рвануло так, что очевидцы решили, это хлопок газа. Позвонили в МЧС и скорую помощь. От взрыва хозяин дома получил ожог лица и травмы средней тяжести. Его увезли в минусинскую межрайонную больницу. Впрочем, угрозы жизни нет. А вот септик придется теперь подремонтировать.

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Но главный удар наносится по тем, кто регулярно выходит «на свежий воздух» перекурить и подумать о вечном. А теперь согражданам предлагают подумать о неприятном общении с участковым и о грядущих административных штрафах (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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