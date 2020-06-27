Власти собираются расторгнуть контракт на благоустройство набережной

27 Июнь 2020 2020-06-27T16:03:44+03:00

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Не держит слова подрядчик работ по благоустройству правобережной набережной в Красноярске. В пресс-службе администрации города сообщили, что компания «КрасАльфаСтрой», которая победила в торгах по объекту ()участок от Судостроительной, 175 до Гладкова, 8а, так и не приступила к работам: документация необходимая не представлена заказчику, набережная как была неухоженной, так и стоит. В общем, претензий у МКУ «УДИБ» (Управление дорог и благоустройства) накопилось достаточно для расторжения контракта.

На текущей неделе официальная претензия была направлена предприятию. А с понедельника «КрасАльфаСтрой» может считать себя свободным от контракта (если, конечно, не успеет за это время устранить все нарушения). Еще через день предложение будет направлено второму участнику торгов - ООО «ПромСтройИнвест». Добавим, что на торгах «КрасАльфаСтрой» снизил сумму контракта с 90 миллионов рублей до 87,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU