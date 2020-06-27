2020-06-27T15:05:41+03:00
Общество

В Красноярском крае на четверть снизилась активность клещей

Но опасный период все еще в разгаре
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Активность клещей снизиласьАктивность клещей снизиласьФото: Мария ЛЕНЦ
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Судя по данным регионального Роспотребнадзора, клещи за последнюю неделю поумерили свой аппетит. Количество укусов снизилось почти на четверть по сравнению с прошлой неделей. Как сообщили в ведомстве, на минувшей неделе за помощью обратились 743 жителя Красноярского края (145 детей) - это на 24,2 процента меньше, чем неделей ранее. Всего с начала периода клещи атаковали 14 135 человек, из них 3 218 случаев приходится на ребятишек.

Специалисты Центра гигиены и этимологии проверили около 10 тысяч паразитов. По их данным, самое частое заболевание, которое переносят клещи, - боррелиоз (38 процентов), значительно реже (4,6 процентов) - моноцитарный эрлихиоз. Переносчиками энцефалита стали 2,3 процента обследованных клещей.

Тем не менее расслабляться не стоит. Несмотря на режим самоизоляции, туристов на Столбах традиционно много, а между тем это один из самых опасных в плане укусов клещей районом. По данным специалистов, там до 38 клещей на 1 километр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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