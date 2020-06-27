Красноярский Биг Бен исполняет хит UNO группы Little Big

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:38:35+03:00

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Смена мелодии главных часов Красноярска стала уже доброй традицией. По праздникам Биг Бен играет не привычные слуху мелодии, а тематические. На этот раз в честь Дня молодежи городские часы исполняют хит группы Little Big UNO, рассказали в пресс-службе администрации города.

Мелодия красноярского Биг Бена.Видео: администрация Красноярска

В течение всего дня, с 08.00 до 21.00, можно будет услышать самую, пожалуй, популярную композицию сезона. Напомним, это именно с не группа собиралась покорять Евровидение в этом году. Однако. к сожалению, конкурс перенесен. Это не мешает миллионам поклонников по всему миру восторгаться группой. Видимо, в стороне не осталась и администрация Красноярска. Наверняка и там есть поклонники харизматичной группы. Аранжировку мелодии выполнил Александр Поляков, преподаватель детской музыкальной школы № 4 имени Дмитрия Хворостовского.

Добавим, что в День молодежи не будет какой-то определенной мелодии - каждый год решено выбирать разные хиты.

ИСТОЧНИК KP.RU