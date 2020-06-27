Еще 8 человек за сутки умерли от коронавируса в Красноярске: заболели 145

27 Июнь 2020 2020-06-27T11:31:33+03:00

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По данным регионального оперштаба по противодействию коронавирусу на 27 июня, за минувшие сутки заразились еще 145 человек. COVID-19 подтвержден 8476 пациентов. Вылечить удалось 3 465 человек (+64 за сутки). Умерли еще 8 человек. Общее количество погибших достигло 115.

Наибольшее количество зараженных фиксируется в краевом центре - за минувшие сутки из 145 заболевших 64 - красноярцы. Вирус распространился по 54 муниципалитетам края. В Богучанском районе за сутки подтверждено 15 случаев COVID-19, в Лесосибирске - 14 , в Ачинске - 9 заболевших, в Зеленогорске - 7 случаев, в Уярском районе и Енисейске - по 6, по 4 - в Северо-Енисейском районе и в Железногорске; по 3 - в Иланском и Балахтинском районах, по 2 - в Минусинске, Канском и Ужурском районах, по 1 - в Енисейском районе и Шарыпово.

Темп прироста составил 1,7 процента к минувшим суткам. Добавим, что под наблюдением врачей находится 1 354 человека (+ 157 за сутки), сняли с наблюдения 65 человек. За время пандемии проведено 368 790 тестов (8 327 - за минувшие сутки).

Телефон горячей линии по коронавирусу: 8 800 100 56 53

ИСТОЧНИК KP.RU