На Судостроительной высадят крупномеры вместо срубленных деревьев

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:41:36+03:00

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Снос деревьев на Судостроительной в прошлом году вызвал у красноярцев серьезный гнев. Власти пояснили, 16 деревьев снесли из-за ремонта - он здесь теперь и идет полным ходом. В этом году отремонтируют два километра дорожного полотна (от Судостроительной, 99 до Графитной), сообщает администрация Красноярска.

Сейчас дорожники ведут ремонт тротуаров и укладывают бортовой камень. Только потом займутся асфальтом. Известно, что все работы по графику должны быть окончены к сентябрю. Поскольку деревья снесли для того, чтобы обустроить новые остановки общественного транспорта, решено высадить вместо них молодые. Глава Красноярска Сергей Еремин побывал на строительстве дороги. Деревца высадят осенью этого года.

Помимо этого мэр побывал на стройке детского сада на Волгоградской (здесь уже установили коробку) и на строительстве квартир для детей-сирот на Алеши Тимошенкова.

ИСТОЧНИК KP.RU