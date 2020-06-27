Женщина за рулем иномарки устроила тройное ДТП с пострадавшими

27 Июнь 2020 2020-06-27T07:26:49+03:00

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По дороге в Енисейск 39-летняя владелица Тойоты устроила тройное ДТП. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, авария произошла днем 26 июня. Женщина просто не соблюла требуемую дистанцию при движении. В итоге, три автомобиля всмятку. Двигалась водитель из Красноярска в Енисейск.

Сначала «догнала» водителя Хендэ 1959 года рождения, который ехал чуть впереди нее. Но этим не окончилось. Под удар попала еще одна Тойота, шедшая впереди. По информации «ЧП-Лесосибирск», в аварии имеются пострадавшие. Травму получила пассажирка Хендэ, жена водителя - у женщины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. На место аварии пришлось вызывать спасателей.

В данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося. Женщине придется ответить по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU