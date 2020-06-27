Красноярские артисты спели на избирательном участке

27 Июнь 2020 2020-06-27T06:54:36+03:00

... но говорят, что в первую очередь пришли не песни петь, а голосовать

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Продолжается голосование по поправкам в Конституцию России. Напомним, проходить оно будет с 25 июня по 1 июля.День голосования особый. Одной из традиций голосования, например, являются пирожки и булочки на избирательных участках, а кое где - и концерты. Не всегда, конечно, и вовсе не обязательно, но частенько такое распространено.

Красноярский мужской хор решил традицию поддержать - на избирательном участке артисты не только проголосовали, но и грянули «Русь Сибирью крепче стала» и гимн енисейских казаков «Я люблю тебя, Россия!». Говорят, правда, что целью было, конечно, не выступление само по себе, а голосование. Просто решили порадовать избирателей.

Добавим, что на всех избирательных участках тщательно следят за соблюдением мер безопасности. Помимо традиционных для таких случаев бюллетеней каждый получат перчатки и маску. Кроме того, пришедшим измеряют температуру и следят за соблюдением дистанции. Избирательные участки работают ежедневно до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU