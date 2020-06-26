2020-06-26T17:46:01+03:00
Происшествия

В Норильске 3-летний мальчик выпал с восьмого этажа и разбился насмерть

Все случилось в Талнахе [фото]
Ася ЖУКОВА
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В Норильске 3-летний мальчик выпал с восьмого этажа и разбился насмерть. Фото: паблик norilsk.today.В Норильске 3-летний мальчик выпал с восьмого этажа и разбился насмерть. Фото: паблик norilsk.today.
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В Норильске (Красноярский край) выпал из окна восьмого этажа и разбился насмерть 3-летний мальчик. Трагедия произошла 25 июня около одиннадцати часов вечера в Талнахе, на Бауманской,32, сообщили в паблике norilsk.today в инстаграме.

Официальной информации пока нет, о том, что случилось, рассказали местные жители:

- В Талнахе это уже не первый случай.

- Уже в два часа ночи приходили из полиции. Сказали, мальчик, 3 года, падение с 8 этажа. Умер на месте.

- Я вышла на балкон, когда услышала крики и плач матери на улице. Уже подъехала скорая и полиция.

- Живу напротив, наблюдаю страшную картину. Сегодня, 26 июня, на то самое место люди принесли игрушки. А ребятишки таскают эти игрушки, играют с ними в футбол. Родители, объясняйте вашим детям, что такое хорошо, а что такое плохо…

ИСТОЧНИК KP.RU

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