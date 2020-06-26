2020-06-26T15:45:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Продавца павильона на Взлетке оштрафовали на 30 тысяч за покупателей без масок

Рассказываем подробности [эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
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Продавца павильона на Взлетке оштрафовали на 30 тысяч за покупателей без масок.Продавца павильона на Взлетке оштрафовали на 30 тысяч за покупателей без масок.Фото: Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Женщину-продавца павильона на Взлетке в Красноярске оштрафовали на 30 тысяч рублей за покупателей без масок. Об этом сообщил собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

Напомним, с конца мая в крае указом губернатора Александра Усса введен обязательный масочный режим. В общественных местах (магазинах, автобусах, на остановках) все должны быть в масках или респираторах – из-за пандемии коронавируса. За нарушение – штраф до 30 тысяч (физлицам).

Но на деле, увы, выходит по-другому. По словам продавца, на днях к ней пришли с проверкой. Подняли записи с видеокамер в павильоне и обнаружили покупателей без масок. В итоге выписали штраф – 30 тысяч.

- Платить придется самой, - сетует женщина. – Сказала хозяину, ответил, сама виновата. А некоторых клиентов без масок и не выгонишь – так вольно себя ведут. Вот и останусь в следующем месяце без зарплаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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