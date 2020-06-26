26 Июнь 2020 2020-06-26T15:45:39+03:00

Продавца павильона на Взлетке оштрафовали на 30 тысяч за покупателей без масок. Фото: Екатерина ПЕРЫШКИНА

Изменить размер текста: A A

Женщину-продавца павильона на Взлетке в Красноярске оштрафовали на 30 тысяч рублей за покупателей без масок. Об этом сообщил собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

Напомним, с конца мая в крае указом губернатора Александра Усса введен обязательный масочный режим. В общественных местах (магазинах, автобусах, на остановках) все должны быть в масках или респираторах – из-за пандемии коронавируса. За нарушение – штраф до 30 тысяч (физлицам).

Но на деле, увы, выходит по-другому. По словам продавца, на днях к ней пришли с проверкой. Подняли записи с видеокамер в павильоне и обнаружили покупателей без масок. В итоге выписали штраф – 30 тысяч.

- Платить придется самой, - сетует женщина. – Сказала хозяину, ответил, сама виновата. А некоторых клиентов без масок и не выгонишь – так вольно себя ведут. Вот и останусь в следующем месяце без зарплаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ты в армии служило, чудо?»: в автобусе Красноярска устроили самосуд за проезд без маски

Симптоматичный случай произошел в одном из автобусов Красноярска: пассажиры 90-го устроили самосуд над мужчиной, который хотел было проехать без защитной маски. Видео конфликта выложила в своем фейсбуке красноярка Наталья Подоляк (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU