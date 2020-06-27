Исследование: сколько сбережений хватит в кризис

27 Июнь 2020 2020-06-26T15:31:54+03:00

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Большинству россиян для комфортной жизни в течение полугода нужны накопления на сумму до 500 тыс. рублей, показал опрос жителей крупных городов, проведенный Райффайзенбанком.

Большинство россиян (60%) формируют накопления. При этом 42% опрошенных оценили свои сбережения менее чем в 100 тыс. рублей, 37% накопили по 100-500 тыс. рублей. У 21% – более полумиллиона рублей.

При этом для комфортной жизни в течение полугода большинству опрошенных нужно менее 500 тыс. рублей. Каждый пятый хочет накопить от 500 тыс. до 1 млн рублей. Самые большие накопления нужны жителям Москвы, Казани и Новосибирска —до 9% опрошенных хотели бы накопить 1-3 млн рублей.

Самым популярным способом копить деньги остается банковский вклад – такой ответ дали 49% респондентов. Около 2% россиян выбирают другие способы – чаще всего это инвестиции через брокерский счет или ИИС.

«Сейчас на рынке заметна тенденция перетока средств клиентов со вкладов на накопительные счета. Однако вклады все еще интересны определенным категориям клиентов, поэтому полного замещения их накопительными счетами в ближайшем будущем мы не увидим», — отметил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.