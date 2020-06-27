Россияне не отказываются от крупных покупок

27 Июнь 2020 2020-06-26T15:19:27+03:00

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В период самоизоляции многие россияне решились на крупные покупки. Как показал опрос Райффайзенбанка, для этого они тратили часть сбережений. Каждый пятый россиян в этот период делал ремонт, более 40% купили бытовую технику. Для многих это были давно запланированные расходы, поэтому текущие условия не повлияли на их решение. Чаще всего на крупные расходы решались жители Москвы, Казани и Иркутска.

В течение следующих шести месяцев россияне намерены тратить больше — крупные покупки запланировал 51% опрошенных. Чаще всего потратить деньги люди готовы на ремонт, покупку автомобиля и путешествие, а также на покупку квартиры или дачи.

«Уже в мае россияне стали возвращаться к привычной модели потребления. В июне-июле продолжится постепенный рост расходов. Однако одна привычка, похоже, останется с нами — безналичная оплата. Также мы видим растущий интерес к картам с кэшбэком, в частности к дебетовой Кэшбэк карте, а также страховым продуктам», — пояснил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.