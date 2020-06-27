С чатом Райффайзенбанка теперь можно поговорить

27 Июнь 2020 2020-06-26T15:13:09+03:00

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Райффайзенбанк запустил в канале чатов функцию голосового ввода. На востребованность решения указали результаты исследований пользовательского опыта.

После распознавания сообщение из голосового превращается в текстовое и попадает в чат-бот или напрямую к специалисту, в зависимости от тематики обращения. Функция была реализована по итогам качественных и количественных исследований с участием почти тысячи респондентов.

«Голосовой ввод сочетает в себе преимущества живого общения и асинхронной коммуникации в чате. Это расширяет сценарии использования чатов и позволяет пользователям получать сервисную поддержку или задавать вопросы банку в наиболее простом и удобном для каждого случая формате», – прокомментировал Илья Щиров, руководитель развития канала чатов Райффайзенбанка.

Также в новой версии чатов появились персональные страницы специалистов поддержки. Пользователи смогут увидеть, с кем именно они общаются, и оставить свой отзыв о работе сотрудника. За время пилота новой функции количество оценок специалистов в мобильном чате выросло на 20%.