2020-06-26T15:11:50+03:00
Экономика

Райффайзенбанк выяснил, почему россияне отказываются от рефинансирования

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Большинство (35%) тех, кто откладывает рефинансирование своих кредитов, ждут снижения ставок, показал онлайн-опрос Райффайзенбанка.

16% респондентов не могут разобраться с условиями, 9% ищут подходящий банк, при этом 13% не хотят переходить в другой. А 6% признаются, что ленятся собирать документы. Чаще всего отказываются от рефинансирования (41%) те, кто уже практически расплатился по всем займам. При этом 19% россиян не знает, зачем нужно рефинансирование.

«Рефинансирование — удобный способ управлять своим кредитом: можно снизить ставки, сроки и суммы выплат, тем самым уменьшив долговую нагрузку. У нас просто объединить в один до пяти займов, в том числе из разных банков, по фиксированной ставке 8,99%», — рассказал руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрий Сивов.

Согласно данным внутренних исследований Райффайзенбанка, удобство оформления заявки и скорость её одобрения играют ключевую роль в выборе кредитного предложения. Клиенты Райффайзенбанка могут оставить заявку и получить одобрение в течение двух минут можно на raif.ru.

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