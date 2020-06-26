Райффайзенбанк выдал первый миллиард рублей по ипотеке с господдержкой 2020

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:10:37+03:00

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В рамках программы госсубсидий Райффайзенбанк выдал первый миллиард рублей на покупку новой квартиры в ипотеку. Средняя сумма займа составляет 3,8 млн рублей.

«Больше всего недвижимость в новостройках по льготной ставке покупают в Москве, Петербурге и Краснодаре. Мы рады предоставить возможность ещё большему количеству семей просто решить свой квартирный вопрос», — отметил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

Райффайзенбанк предлагает фиксированную ставку 6,19% на покупку квартиры в новостройке. Предложение действительно до ноября 2020 года. При этом льготная ставка сохранится на весь срок кредитования. Оставить заявку на ипотеку по льготной ставке просто в личном кабинете на raif.ru. Заявку рассмотрят в течение дня, и с момента её одобрения предложение будет доступно на протяжении двух месяцев.

Подробнее об ипотеке с господдержкой 2020 можно узнать на сайте Райффайзенбанка.