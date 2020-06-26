Райффайзенбанк: миллениалы боятся, но берут ипотеку

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:09:42+03:00

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Почти 80% миллениалов*, планирующих покупку недвижимости в ближайшее время, собираются приобретать её в ипотеку. Это показало исследование Райффайзенбанка.

Среди тех, кто отказывается от покупки в ипотеку, 32% боятся, что не смогут в будущем выплачивать кредит. Наиболее силён этот страх у жителей Перми и Петербурга (42%). Оплатить покупку недвижимости из своих средств собираются жители Москвы (42%). А на поддержку родителей рассчитываю сильнее других миллениалы из Нижнего Новгорода (27%).

При этом, несмотря на страхи, миллениалы всё же активно пользуются ипотекой. Эта возрастная группа составляет большую часть кредитного портфеля Райффайзенбанка: около 70% ипотечных выдач приходится именно на них.

Пандемия коронавируса и связанная с этим самоизоляция, возможно, повлияли на привлекательность загородной недвижимости. 20% миллениалов планируют приобретать загородный дом или участок. Но большинство (76%) всё же отдают предпочтение квартире.

Райффайзенбанк предлагает простой и быстрый способов приобрети собственное жильё по льготной ставке 6,19%. Подробнее об ипотеке с господдержкой 2020 можно узнать на сайте Райффайзенбанка.

*Миллениалами называют поколение Y, т.е. родившихся после 1981-го и до 1996 года