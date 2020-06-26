26 Июнь 2020 2020-06-26T14:58:41+03:00

На Красноярск и край идет шторм с ливнями и грозами. Фото: Мария ЛЕНЦ

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На Красноярск и край снова обрушится шторм – с ливнями, грозами и сильным ветром. Об этом предупредили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода испортится уже завтра, 27 июня. В центральных и южных районах региона прогнозируют грозы, усиление ветра до 15-18 метров в секунду, кое-где даже град. К тому же будет стоять сильная жара – на востоке центральных районов плюс 27-32 градусов.

Гроза и шквалистый ветер до 15-18 метров в секунду надвигается также на юг Таймыра. А в Эвенкии утром местами туманы, а днем жара до плюс 34.

Что касается Красноярска, 27 июня здесь тоже возможна гроза. Переменная облачность, кратковременный дождь. Восточный ветер 2-7 метров в секунду, с порывами до 12. Ночью плюс 15-17, в светлое время суток плюс 25-27.

ИСТОЧНИК KP.RU