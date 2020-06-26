Красноярск победит пыль

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:00:03+03:00

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Наконец-то погода балует горожан высокими температурами и солнышком. Раньше при такой погоде горожане опасались ветра, а все потому что такие дни город вспоминал об извечном спутнике мегаполисов – пыли. Всем понятно, что побороть ее окончательно практически невозможно - улицы полны автотранспорта, активно работают промышленные предприятия, но сидеть, сложа руки, тоже нельзя. И в последнее время сухую и ветреную погоду горожане переносят значительно спокойнее.

В городе с весны активно работают поливомоечные машины, бригады ручного труда, уличные пылесосы. Кстати, такая специализированная борьба с уличной пылью в Красноярске ведется относительно недавно. Отдельный комплекс работ в дополнение к общей уборке улиц и дорог города выполняется третий год. И уже после первого весенне-летнего сезона он показал свою эффективность.В Красноярске чистят и регулярно моют тротуары, остановки, ограждения, декоративные и шумозащитные экраны и другие элементы городской инфраструктуры. Их моют как вручную, так и с помощью автоматических приспособлений. В сухую и жаркую погоду городские дороги обязательно обеспыливают. Причем машины выходят не только на самые крупные и загруженные городские магистрали, но и при необходимости обрабатывают гравийные и грунтовые дороги.

Помимо всего прочего сотрудники коммунальных служб имеют в своем арсенале и вакуумную технику. Уличные пылесосы не только облегчают труд рабочих, но и позволяют убрать пыль из самых труднодоступных уголков. В этом году такая техника начала работать не только на дорогах, в парках и скверах, но и во дворах Красноярска. Кстати, благодаря тому, что производят такие пылесосы в Красноярске, закупать их начали и управляющие компании.

В общем, краевой центр активно борется с пылью, ведь только комплексный подход и системный контроль может дать значительные положительные результаты.