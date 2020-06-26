2020-06-26T13:55:47+03:00
Происшествия

В Хакасии ревнивец насмерть забил поленом соперника

Застал его в гостях у своей сожительницы
Ася ЖУКОВА
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В Хакасии ревнивец насмерть забил поленом соперника.В Хакасии ревнивец насмерть забил поленом соперника.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В селе Кирово Алтайского района Хакасии 63-летний ревнивец застал в гостях у подруги другого мужчину. И насмерть забил его поленом, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по краю и РХ.

Все случилось вечером 11 апреля 2020 года. Мужчина вернулся с работы домой, причем был нетрезв. А чуть раньше в гости к его сожительнице зашел односельчанин. Увидев его, хозяин вспылил, схватил лежащее у печки полено и кинулся на соперника. Бил страшно, в голову. После нескольких ударов гость умер тут же, на месте.

Между тем ревнивец не унимался, несколько раз ударил поленом и сожительницу. Она с травмами попала в больницу.

А на нападавшего завели уголовное дело по двум статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Если вина будет доказана, ему грозит серьезный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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