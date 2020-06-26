Куда жаловаться на незаконные алкоточки в Красноярске

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:20:32+03:00

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В Красноярске сносят павильоны, незаконно торгующие алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Например, сегодня, 26 июня, убрали точку на Кецховели, 39Г в Октябрьском районе. А с начала года здесь ликвидировали 11 подобных сооружений. На очереди еще четыре.

- От таких точек нужно избавляться, - подчеркнул руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман. – Поскольку нарушения были отмечены на придомовых территориях, мы подали 10 исков в суд на компании.

Напомним, если предпринимателя уличили в незаконной торговле алкоголем, ему дают два месяца на то, чтобы демонтировать объект своими силами. В случае отказа снос организует администрация. В прошлом году в Красноярске ликвидировали 81 такое временное сооружение. В нынешнем – 57, в планах еще 24.

КУДА СООБЩАТЬ О НЕЗАКОННОЙ ПРОДАЖЕ СПИРТНОГО?

На горячую линию «Стоп алкоголь» по круглосуточным телефонам: 8-908-012-15-71 (WhatsApp и Viber) и 8-902-969-09-28 (телефонные звонки).

ИСТОЧНИК KP.RU