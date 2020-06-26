26 Июнь 2020 2020-06-26T12:22:02+03:00

В минздраве рассказали о 8 умерших от коронавируса красноярцах. Фото: Мария ЛЕНЦ

Всего количество погибших с COVID-19 в Красноярске и крае по данным на 26 июня 2020 года превысило 100 человек

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К 26 июня 2020 года число умерших от коронавируса в Красноярске и крае превысило 100 человек. Зарегистрировано 107 летальных исходов, из них 8 за последние сутки, такие данные приводят в оперштабе.

- Это четверо мужчин и четыре женщины, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края. - Возраст: от 50 до 80 лет. Кроме того, еще 56 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Напомним, по состоянию на 14 часов 26 июня 2020 года, количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 8331. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили еще у 149 человек.

Новая инфекция распространилась в 54 городах и районах края. За все время пандемии врачи вылечили 3401 человека (это +93 за сутки).

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По данным оперативного штаба на 14 часов 26 июня 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 8331. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 149 человек, из них 118 в Красноярске. Таким образом, темп прироста составил 1,8% (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU