Красноярец спас из-под колес машин утку с утятами

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:31:15+03:00

Если бы не он, им грозила бы гибель [видео]

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Красноярец спас с оживленной дороги утку с пятью утятами. Фактически из-под колес, если бы не он, все могло бы закончиться печально, сообщает ТВК.

Все случилось на улице Партизана Железняка. На подъезде к остановке «Зенит» один из водителей заметил: вдоль отбойника идет утка, а за ней – крохотные утята. И это меньше чем в метре от машин! Казалось, еще чуть-чуть, и они попадут под колеса. Действовать надо было быстро.

Мужчина притормозил, достал коробку, посадил туда семейство, а потом замотал все изолентой. Поразительно, что птицы легко дались в руки, совершенно не испугались человека.

Красноярец спас уток на оживленной дороге. Видео: ТВК.

Потом поехал к Енисею, отнес коробку на берег и выпустил утку с малышами. Они тут же рванули к воде. «Напоследок птица оглянулась и посмотрела на меня, как будто поблагодарила», - улыбается мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU